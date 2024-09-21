Криптоэксперт заявил о влиянии на биткоин иены, а не доллара

Опубликовано 21 сентября 2024, 19:301 мин.
Криптоэксперт заявил о влиянии на биткоин иены, а не доллараИ раскритиковал нынешнюю политику ФРС
Знаменитый инвестор, основатель криптобиржи BitMEX Артур Хейс заявил в ходе конференции Token2049 в Сингапуре, что не доллар в конечном итоге повлияет на рост биткоина и других криптоактивов. На цифровые активы повлияет одна фиатная валюта — японская иена.
© Ferra.ru
Хейс обратил внимание на текущую политику Центробанка Японии, которая и повлияет на рост котировок BTC и других криптовалют. По словам Хейса, если иена укрепится, цены на «крипту» поползут вниз, в случае ослабления иены, крипторынок получит новый всплеск котировок и рост торгов.
Эксперт также раскритиковал снижение ключевой ставки Федеральной резервной комиссией США (ФРС), назвав это решение только политическим для получения предвыборных очков командой Байдена-Харрис. Но как раз это и ослабит доллар как регулирующие криптовалюту фиатные деньги. И как раз от этого криптоактивы и выиграют, но это никак не поможет в снижении госдолга США и усилит инфляцию.