Криптоэксперт заявил о влиянии на биткоин иены, а не доллара

Хейс обратил внимание на текущую политику Центробанка Японии, которая и повлияет на рост котировок BTC и других криптовалют. По словам Хейса, если иена укрепится, цены на «крипту» поползут вниз, в случае ослабления иены, крипторынок получит новый всплеск котировок и рост торгов.

Эксперт также раскритиковал снижение ключевой ставки Федеральной резервной комиссией США (ФРС), назвав это решение только политическим для получения предвыборных очков командой Байдена-Харрис. Но как раз это и ослабит доллар как регулирующие криптовалюту фиатные деньги. И как раз от этого криптоактивы и выиграют, но это никак не поможет в снижении госдолга США и усилит инфляцию.