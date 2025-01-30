Криптохакеры начали мимикрировать под DeepSeek для кражи активов

В своём Telegram-канале «Ведомости» предупредили, что аналитики F.A.С.С.T. обнаружили различные ресурсы, использующие лого и бренд DeepSeek, под которые злоумышленники маскируют вредоносный софт, «для быстрого и автоматизированного опустошения криптосчетов жертв».

Под предлогом акций нейросети пользователям предлагается «бесплатная раздача токенов» и участие в таких акциях. Для этого жертва должна авторизоваться на мошенническом ресурсе через свой криптокошелёк, подписать транзакцию, после чего мошенники легко получают доступ к кошельку.

Специалисты предупредили, что уже в первые дни после выхода китайской нейросети DeepSeek появились мошеннические страницы, предлагающие токены. Злоумышленники рассчитывают на то, «что пользователи купят токен, после чего цена на криптовалюту упадёт или токен будет невозможно продать».

«Также появились фишинговые сайты для предзаказа скам-токенов DeepSeek, в том числе использующих название чат-бота в домене для привлечения жертв. Пользователям предлагают привязать криптокошелёк, чтобы первыми получить криптовалюту. В итоге киберпреступники крадут seed-фразу (последовательность слов, которая служит главным инструментом для восстановления доступа к криптовалютному кошельку) и получают доступ к балансу жертвы», — сказано в сообщении.