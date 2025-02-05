Криптохакеры взломали твиттер Трампа и начали публиковать его «голые» фото

Взлом удался за счёт уязвимости на платформе сокращения ссылок Bitly. Взломанные посты содержали ссылки на платформу pump.fun, где мошенники продавали свои мемкоины. Этот ресурс позволяет создавать мемкоины для покупки и продажи, многие из которых являются «схемами накачки и сброса», где «создатели и внутренние лица» продают токены с прибылью, и всё это является теневым бизнесом.

Как сообщил в своём бюллетене Disruptionist журналист Мэтт Биндер, расследующий утечки, криптохакеры заменили оригинальную ссылку Bitly на платформу Instagram* Трампа, перенаправляя пользователей на свою страницу с мемкоинами. Любопытных привлекла «голая» фейковая фотография Трампа. Как отметил Биндер, примером взлома является твит от Трампа, который содержал ссылку на Instagram, но был заменён на ссылку на листинг мемкоина DJT.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.