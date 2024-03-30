Криптосообщество возмутилось «недостаточно длинным» сроком основателю биржи FTX

По мнению представителей игроков американского крипторынка, такой срок слишком мал, поскольку Бэнкман-Фрид подставил компании, ведущие прозрачной и легальный бизнес: теперь к криптобиржам в Штатах относятся с большим подозрением. Генеральный партнёр компании Asymmetric Дэн Хелд заявил, что приговор Фриду был «недостаточно длинным, учитывая его [SBF — такое у Фрида прозвище] действия и фактический причинённый ущерб».

К тому же один из самых ярых критиков судебного решения, главный юрисконсульт фонда Variant Джейк Червински провёл параллель между приговорами SBF и Россу Ульбрихту, создавшему даркнет-маркетплейс Silk Road и получившему за это два пожизненных срока и дополнительные 40 лет.

Удивился такому приговору и америкаснкий экс-разведчик, бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. «Чёрт побери, они дали ему за гораздо худшее преступление меньше, чем Челси Мэннингу», — отметил Сноуден, но потом почему-то удалил пост.

За Фрида никто не вступился, по крайней мере из известных в криптоиндустрии людей. По словам руководителя отдела по связям Alt Tab Capital Майкла Зильберберга, приговор Фриду, несмотря на не самый суровый приговор за весьма масштабное для США мошенничество, может стать концом неудачной эпохи для криптоиндустрии. «Мы сосредоточены на крипторынке, и это испытание является завершением его печальной главы. Enron не означал, что все энергетические рынки были мошенническими, а [Бернард] Мейдофф не был индикатором всех хедж-фондов. Мы верим в надёжность рынка криптовалют и поддерживаем судебное преследование злоумышленников», — подчеркнул Зильберберг.