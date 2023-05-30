Криптовалюта Илона Маска опередила другие популярные активы по количеству транзакций

21:08, 30 мая 2023
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Криптовалюта Илона Маска опередила другие популярные активы по количеству транзакцийЗа несколько дней количество переводов достигло более 2 млн в сутки
Криптовалюта Илона Маска Dogecoin обогнала «сетевых гигантов» Bitcoin и Ethereum по количеству подтверждённых транзакций в сутки.
Как отмечается, с момента появления токена DRC20, начиная с 22 мая активность этой валюты начала расти. Например, 22 мая сеть Dogecoin ежедневно подтверждала более миллиона транзакций, 23 мая проводилось уже 1,42 млн операций, а 27 мая блокчейн Dogecoin достиг рекордной отметки — 2079070 транзакций в сутки.
Bitcoin в среднем совершал от 400 тысяч до 532 тысяч подтверждённых транзакций в сутки, а Ethereum — около 1 млн переводов.
Снижения активности у Dogecoin не наблюдается. Специалисты объясняют такой стремительный рост введением токенов DRC20, аналогичных токенам BRC20, которые «чеканятся» на блокчейне Bitcoin.