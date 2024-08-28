Криптовалюта из кликера DOGS резко упала в цене после ареста Дурова

Опубликовано 28 августа 2024, 12:451 мин.
Криптовалюта из кликера DOGS резко упала в цене после ареста ДуроваПадение составило больше 30%
Криптовалюта DOGS из многообещающего одноимённого кликера, основанная на токене TON и которая должна работать в Telegram, резко упала в цене. Падение курса мемкоина, несмотря на торги на многочисленных биржах, составило более 30%.
В течение первых 10 часов торгов при объёме $1,74 млрд капитализация мемкоина достигла $624 млн. DOGS размещён на крупнейших биржах: Binance, Bybit, OKX, Bitget и Gate. Однако это не помогло остановить падение.
Криптосообщество связывает падение всех активов Telegram с арестом Павла Дурова. Более того, последовательное падение курса DOGS продолжается.