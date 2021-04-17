Наука и технологии
Сегодня в 08:08
Криптовалюта-мем Dogecoin выросла вдвое из-за твита Илона Маска
“Эффект Илона Маска” в действии
На этой неделе у пользователей была возможность в очередной раз понаблюдать за “эффектом Илона Маска”. На этот раз глава SpaceX повлиял своим твитом на стоимость криптовалюты-мема Dogecoin, увеличив ее в два раза.
Таким образом Dogecoin удалось уже второй раз за неделю обновить рекордное значение. Так, на криптовалютной бирже Binance цена одного Dogecoin достигла отметки $0,298. Произошло это после того, как Илон Маск поделился на своей странице в социальной сети Twitter картиной испанского художника Жоана Миро “Собака лает на Луну”, подписав публикацию “Doge лает на Луну”.
Напомним, что еще несколько дней назад цена за один Dogecoin была ниже $0,1. Ранее Маск также высказывался по поводу Dogecoin, назвав ее народной криптовалютой. Это, в свою очередь, тоже благоприятно сказалось на ее росте.