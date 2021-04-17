Криптовалюта-мем Dogecoin выросла вдвое из-за твита Илона Маска

Таким образом Dogecoin удалось уже второй раз за неделю обновить рекордное значение. Так, на криптовалютной бирже Binance цена одного Dogecoin достигла отметки $0,298. Произошло это после того, как Илон Маск поделился на своей странице в социальной сети Twitter картиной испанского художника Жоана Миро “Собака лает на Луну”, подписав публикацию “Doge лает на Луну”.

Напомним, что еще несколько дней назад цена за один Dogecoin была ниже $0,1. Ранее Маск также высказывался по поводу Dogecoin, назвав ее народной криптовалютой. Это, в свою очередь, тоже благоприятно сказалось на ее росте.