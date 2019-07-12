Криптовалюта от Facebook испугала Дональда Трампа

”Я не фанат биткоина и других криптовалют, не являющихся деньгами и чья ценность очень нестабильна и основана на чем-то эфемерном. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать развитию незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками”, — написал Трамп в своем Твиттере.

По всей видимости, нынешний глава США, помимо всего прочего, видит в новой криптовалюте от Facebook серьезного соперника нынешней финансовой системе Соединенных Штатов в целом, и доллару США в частности. И это не удивительно: сначала Facebook выпустила белую книгу с изложением своих планов относительно "Libra" на июнь, а потом заручилась поддержкой очень серьезных покровителей в лице Visa, MasterCard и PayPal. К тому же криптовалюта от крупнейшей социальной сети в мире лишена одного из главных недостатков всех остальных криптовалют: в системе “Libra” операции и денежные перемещения происходят быстро и легко по всему земному шару.

”У нас есть только одна настоящая валюта в США и она сильнее, чем когда-либо. Это, безусловно, доминирующая валюта в мире и она всегда будет оставаться такой. И имя ей доллар США!”, — также отметил Трамп в своем Твиттере.