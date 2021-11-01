Криптовалюта по сериалу "Игра в кальмара" подорожала, а потом её запретили продавать

Продать ее нельзя, даже если за это голосуют большинство инвесторов

Напомним, что нескольким ранее, на волне популярности сериала “Игра в кальмара”, была создана соответствующая криптовалюта. Всего за несколько дней ее стоимость выросла на 45 000%, однако сейчас те, кто ей завладел, столкнулись с проблемой.