Криптовалюта по сериалу "Игра в кальмара" подорожала, а потом её запретили продавать

Наука и технологии
Сегодня в 15:05
1 мин.
Криптовалюта по сериалу "Игра в кальмара" подорожала, а потом её запретили продаватьПродать ее нельзя, даже если за это голосуют большинство инвесторов
Напомним, что нескольким ранее, на волне популярности сериала “Игра в кальмара”, была создана соответствующая криптовалюта. Всего за несколько дней ее стоимость выросла на 45 000%, однако сейчас те, кто ей завладел, столкнулись с проблемой.
Отметим, что столь стремительный рост цены цифровой монеты намекает на финансовую схему под названием «Pump and Dump», что означает быстрый спад котировок актива ввиду массовой фиксации прибыли ранними инвесторами. Однако последние не могут продать свои запасы токены, ввиду особенностей SQUID. Так, единственным местом, где можно продать эту криптовалюту, является децентрализованная платформа PancakeSwap. В то же время, попытки осуществить продажу токена оборачиваются провалом, а все из-за контракта SQUID.
Выяснилось, что при разработке SQUID ее создатели внедрили инновационный “противодампинговый механизм”, который и блокирует возможность продажи криптовалюты. Известно, что зафиксировать прибыль инвесторы могут лишь 20 октября 2024 года.
Источник: cryptonews