Криптовалюту Ethereum начали массово продавать из-за страха падения её цены

В конце августа доля убыточных адресов этой криптовалюты достигла 44%, в то время как в июле данный показатель был всего 27%.

Недавно цена Ethereum опустилась до отметки в $1590, и аналитики предупреждают о возможности дальнейшего падения до $1500.

Многие инвесторы, опасаясь такого развития событий, начали активно продавать свои активы. Статистика от Glassnode показывает, что количество адресов с балансом более 10 ETH упало до трёхмесячного минимума, составляя 347 825.

Мелкие инвесторы также не остались в стороне: общее число кошельков с балансом не менее 0,1 ETH уменьшилось до минимального уровня за последние пять месяцев.

Трейдеры, следя за ситуацией, стали более скептически настроены к будущему Ethereum. Если криптовалюта не найдёт поддержку на уровне $1500, то ей грозит дальнейший спад до $1450.

Подобное снижение активности и интереса к монете может привести к более масштабной коррекции её курса в ближайшее время.