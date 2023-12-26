Криптовалюты что-то ждёт? Основатель одной из них начал выводить деньги с Binance

22:19, 26 декабря 2023
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Криптовалюты что-то ждёт? Основатель одной из них начал выводить деньги с BinanceНо зачем, никто не знает
Криптосообщество обеспокоилось последними действиями основателя блокчейна TRON Джастина Сана, который вывел монеты Ethereum с крупнейшей в мире криптобиржи Binance.
© TRON Foundation / Wikimedia Commons
Сан никак не комментирует свои действия и намерения, поэтому на фоне его молчания в отрасли начали бить тревогу. Известно, что Сан вывел Ethereum на сумму $13,8 млн. Монета торгуется за $2239.
При этом за последние 30 дней цена Ethereum выросла на 7,22%, а объём торгов за сутки — на 15%. Действия Сана в отношении Ethereum последовали за выводом им с Binance мем-монеты Shiba Inu, тоже на крупную сумму.
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