Криптовалюты что-то ждёт? Основатель одной из них начал выводить деньги с Binance

Сан никак не комментирует свои действия и намерения, поэтому на фоне его молчания в отрасли начали бить тревогу. Известно, что Сан вывел Ethereum на сумму $13,8 млн. Монета торгуется за $2239.

При этом за последние 30 дней цена Ethereum выросла на 7,22%, а объём торгов за сутки — на 15%. Действия Сана в отношении Ethereum последовали за выводом им с Binance мем-монеты Shiba Inu, тоже на крупную сумму.