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Наука и технологии
22:19, 26 декабря 2023
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Криптовалюты что-то ждёт? Основатель одной из них начал выводить деньги с Binance

Но зачем, никто не знает

Криптосообщество обеспокоилось последними действиями основателя блокчейна TRON Джастина Сана, который вывел монеты Ethereum с крупнейшей в мире криптобиржи Binance.

Криптовалюты что-то ждёт? Основатель одной из них начал выводить деньги с Binance

© TRON Foundation / Wikimedia Commons

Сан никак не комментирует свои действия и намерения, поэтому на фоне его молчания в отрасли начали бить тревогу. Известно, что Сан вывел Ethereum на сумму $13,8 млн. Монета торгуется за $2239.

При этом за последние 30 дней цена Ethereum выросла на 7,22%, а объём торгов за сутки — на 15%. Действия Сана в отношении Ethereum последовали за выводом им с Binance мем-монеты Shiba Inu, тоже на крупную сумму.

Источник:U.Today
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюты
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#технологии
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#торговля
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