Криптовалюты — это опасно: в ОАЭ убили обманувшего инвесторов криптотрейдера

Известно, что супруги перестали выходить на связь в начале октября. Преступники похитили Новака и его жену, чтобы вымогать деньги, но, вероятно, у жертв не оказалось требуемой суммы, после чего их убили. Тела Романа и Анны ещё не найдены.

По одной из версий, к преступлению могут быть причастны обманутые Новаком инвесторы. На данный момент правоохранительные органы задержали не всех подозреваемых. Те, кто уже под стражей, признали свою вину.

Эта Истрия тянется с 2020 года, когда Новак был осуждён за мошенничество. По данным следствия, он скрылся с $500 млн, которые получил от инвесторов на развитие бизнеса. Среди пострадавших были предприниматели из Ближнего Востока, Китая и других стран. Новак утверждал, что знаком с арабскими принцами и создателем Telegram Павлом Дуровым.