Криптовалюты оказались зависимы от торговых войн: биткоин рухнул на 10%

Меры Трампа привели к снижению рыночной капитализации на $200 млрд и падению курса BTC на 10%, Dogecoin, Cardaon и Toncoin, сосбенная монета Telegram, — на 20%.

Как отмечает портал Beincrypto, Трамп усилил геополитическую напряжённость, отменив запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и предложив возможность дальнейшего повышения тарифов. Эти действия вызвали новую волну рыночных потерь, в результате чего капитализация криптовалют может снизиться ещё на $125 млрд.

Финансовые эксперты обеспокоены возможными сбоями в глобальных цепочках поставок технологий, которые могут увеличить неопределённость на рынке цифровых активов. Падение цены биткоина преодолело значительные психологические барьеры, что заставило участников рынка готовиться к возможной волатильности в выходные в ожидании реакции Китая.