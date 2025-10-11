Наука и технологии
Криптовалюты оказались зависимы от торговых войн: биткоин рухнул на 10%

Упали и другие ведущие криптовалюты
В пятницу вечером мировые цены на криптовалюты резко упали после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 100-процентного тарифа на китайский импорт и экспортный контроль. Оказалось, что криптовалюты крайне зависимы от торговых войн.
© Axel Castillo / Pxhere

Меры Трампа привели к снижению рыночной капитализации на $200 млрд и падению курса BTC на 10%, Dogecoin, Cardaon и Toncoin, сосбенная монета Telegram, — на 20%.

Как отмечает портал Beincrypto, Трамп усилил геополитическую напряжённость, отменив запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и предложив возможность дальнейшего повышения тарифов. Эти действия вызвали новую волну рыночных потерь, в результате чего капитализация криптовалют может снизиться ещё на $125 млрд.

Финансовые эксперты обеспокоены возможными сбоями в глобальных цепочках поставок технологий, которые могут увеличить неопределённость на рынке цифровых активов. Падение цены биткоина преодолело значительные психологические барьеры, что заставило участников рынка готовиться к возможной волатильности в выходные в ожидании реакции Китая.

