Кришна: ИИ не только лишит людей работы, но и создаст для них новую

Ещё одним неоспоримым плюсом внедрения технологии станет создание новых рабочих мест. По словам Кришны, влияние ИИ на занятость будет проявляться в создании рабочих мест, а не в уничтожении, несмотря на то, что некоторые виды работ будут заменены машинами.

Отметим, что накануне IBM также объявила о планах инвестировать $100 млн в совместный исследовательский проект с Токийским и Чикагским университетами, целью которого является создание в ближайшие 10 лет квантового суперкомпьютера на 100 000 кубитов.

К слову, глава IBM также выразил уверенность в том, что коммерческое применение квантовых компьютеров начнётся в ближайшее время. Он уверил, что Япония обладает огромным опытом в области квантовых вычислений, собранным за десятилетия. Что явно пойдёт на пользу развитию проекта.