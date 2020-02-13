Кристаллы научились использовать в защите данных

Так, специалисты из Университета Глазго использовали кристаллизацию для генерации настоящих, а не псевдослучайных чисел. Таким образом они сумели улучшить как показатели качества, так и надежности в шифровании данных — ранее инженеры и программисты использовали прочие “природные” источники случайных чисел, такие как датчики движения или шума, для реализации качественной криптографии.

Ученые разработали специальную систему, алгоритмы которой преобразовывали изображения кристаллов, а также их темп роста в понятные компьютеру последовательности нулей и единиц. В свою очередь из них машина получала случайные числа, которые в дальнейшем и использовались для шифрования данных.