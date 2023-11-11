Критик криптовалют предрёк биткоину обвал, но и его тут же раскритиковали

По его мнению, на момент признания ETF произойдёт серьёзный обвал криптовалютного рынка. Шифф объясняет это текущим ростом BTC. Цена может достигнуть $38 тысяч, сейчас стоимость актива — $36193, а за сутки цена выросла ещё на 2,51%.

Существует вероятность, что уже в январе 2024 года ETF в США будет признан. И на момент запуска биткоин-ETF многие пользователи приобретут монету. В итоге, «ранним держателям» придётся продать свои активы, чтобы получить доход, и когда это произойдёт, желающие приобрести ETF могут оказаться в меньшинстве. Как итог, такое положение дел приведёт к обвалу на рынке.

На публикацию Шиффа тут же отреагировали многие коллеги по цеху. На него обрушилась лавина критики. В целом комментарии свелись к тому, что прогнозы Шиффа неосуществимы и бояться нечего. Широкую общественность призвали не обращать внимания на этот прогноз, ссылаясь на то, что это своего рода неверные прогнозы финансиста.