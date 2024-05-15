Критик криптовалют призвал не покупать активы держателей ETF, а биткоин напрямую

Опубликовано 15 мая 2024, 06:00
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Критик криптовалют призвал не покупать активы держателей ETF, а биткоин напрямуюТак надёжнее
Некогда ярый критик криптовалют и особенно BTC, ведущий программы «Безумные деньги» на канале CNBC Джим Крамер заявил, что нельзя полагаться на новомодных и «раскрученных» держателей криптовалют вроде аналитической компании MicroStrategy, приобретшей значительное количество спотовых биткоин-ETF.
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По мнению Крамера, если кто-то заинтересован в биткоине, покупать монету нужно напрямую, а не инвестировать в посредников, так как BTC надёжнее сам по себе. Накануне признания ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) MicroStrategy давала самые благоприятные прогнозы для потенциальных держателей ETF, предлагая свои услуги.
Однако первый квартал 2024 года для компании закончился чистым убытком на сумму $53,1 млн, что не вписывается в предыдущие прогнозы. При этом MicroStrategy показала хорошие результаты в целом, но только благодаря росту биткоина.