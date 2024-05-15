Критик криптовалют призвал не покупать активы держателей ETF, а биткоин напрямую

По мнению Крамера, если кто-то заинтересован в биткоине, покупать монету нужно напрямую, а не инвестировать в посредников, так как BTC надёжнее сам по себе. Накануне признания ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) MicroStrategy давала самые благоприятные прогнозы для потенциальных держателей ETF, предлагая свои услуги.

Однако первый квартал 2024 года для компании закончился чистым убытком на сумму $53,1 млн, что не вписывается в предыдущие прогнозы. При этом MicroStrategy показала хорошие результаты в целом, но только благодаря росту биткоина.