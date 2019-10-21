Критики назвали нового "Терминатора" идеальным продолжением второй части

”Это практически «Терминатор: Пробуждение Силы». Отличная перезагрузка, совмещающая в себе лучшие моменты «Терминатора» и «Терминатора 2». Дэвис, Рейес и Хэмилтон прекрасны, экшен будоражит и это попросту лучшая версия «Терминатора 3»”, — рассказал журналист Gizmodo Гермейн Люсьер.

В целом те, кто сходил на фильм, хвалят его за отличную актерскую игру Линду Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера, которые идеально смотрятся на экране даже спустя столько лет. Также новую часть “Терминатора” хвалят за удачное продолжение оригинальной дилогии, сравнивая фильм с перезапуском “Звездного Пути”. Напомним, что премьера “Терминатор: Темные Судьбы” в России состоится 31 октября.