Кризис коммерческой недвижимости в США: арендодатели стали банкротами, офисные здания пустуют

Этот шаг подчеркивает серьезность проблем на рынке офисов и показывает, как крупные компании, занимающиеся недвижимостью, могут переложить финансовое бремя на плечи кредиторов. Поскольку удаленная работа оказывается эффективной и экономичной для компаний, около 23 % офисных площадей в США сейчас пустуют или сдаются в субаренду, по сравнению с 16 % до пандемии.

Передача ключей ограничивает потери арендодателей, поскольку они передают проблемные здания кредиторам, что напоминает феномен финансового кризиса 2008 года.

Компании, занимающиеся недвижимостью, считают, что в условиях нынешнего кризиса в сфере недвижимости они могут с умом подойти к избавлению от проблемных активов, правда, лишь время покажет успешность их действий.