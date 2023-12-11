Кризис коммерческой недвижимости в США: арендодатели стали банкротами, офисные здания пустуют

Кризис коммерческой недвижимости в США: арендодатели стали банкротами, офисные здания пустуютНо это все еще не уровень «Великой Депрессии»
В ответ на переход с удаленной работы на работу из дома арендодатели офисов в США, в том числе такие крупные игроки, как Brookfield и Blackstone, прибегают к отчаянной мере, известной как «передача ключей». Они объявляют дефолт по ипотечным кредитам, позволяя банкам или инвесторам выкупить недвижимость.
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Этот шаг подчеркивает серьезность проблем на рынке офисов и показывает, как крупные компании, занимающиеся недвижимостью, могут переложить финансовое бремя на плечи кредиторов. Поскольку удаленная работа оказывается эффективной и экономичной для компаний, около 23 % офисных площадей в США сейчас пустуют или сдаются в субаренду, по сравнению с 16 % до пандемии.
Передача ключей ограничивает потери арендодателей, поскольку они передают проблемные здания кредиторам, что напоминает феномен финансового кризиса 2008 года.
Компании, занимающиеся недвижимостью, считают, что в условиях нынешнего кризиса в сфере недвижимости они могут с умом подойти к избавлению от проблемных активов, правда, лишь время покажет успешность их действий.