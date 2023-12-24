Крошечная бактерия поможет в создании экологически чистых телефонов и автомобилей

Традиционно переработка редкоземельных элементов была связана с экологическими проблемами и часто использовала устаревшие, загрязняющие окружающую среду методы. Инновационный подход, называемый биосорбцией, представляет собой устойчивую альтернативу, а Vibrio natriegens оказывается перспективным кандидатом на эффективную очистку элементов.

Благодаря генетическим модификациям с использованием плазмиды MP6 исследователи расширили возможности бактерии по биосорбции, что стало значительным шагом на пути к более экологичному и экономически выгодному решению.