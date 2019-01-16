Кроссовки Nike Adapt BB зашнуровываются через приложение на смартфоне

От одной подзарядки кроссовки «проработают» до 20 дней, подзаряжать их можно от фирменной беспроводной зарядки с поддержкой стандарта Qi.

Кроссовки Nike Adapt BB станут доступны на сайте компании с 16 февраля 2019 года по цене 350 долларов США.