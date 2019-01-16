Кроссовки Nike Adapt BB зашнуровываются через приложение на смартфоне

Компания Nike представила новые баскетбольные кроссовки Nike Adapt BB. Главной их изюминкой стала функция автоматической шнуровки.
Система определяет, насколько туго надо зашнуровать кроссовок для плотной посадки. Также шнуровку можно отрегулировать вручную с помощью кнопок на подошве или через приложение для смартфона Nike Adapt. В приложении также можно задать несколько режимов шнуровки для разных моментов игры. Например, во время перерыва — ослабленный режим, а затем более тугой при возвращении к игре.
От одной подзарядки кроссовки «проработают» до 20 дней, подзаряжать их можно от фирменной беспроводной зарядки с поддержкой стандарта Qi.
Кроссовки Nike Adapt BB станут доступны на сайте компании с 16 февраля 2019 года по цене 350 долларов США.