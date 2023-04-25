Кровавая диктатура... хотя постойте-ка: в США политикам могут разрешить блокировать критиков в соцсетях

Соответствующее решение было принято после двух противоречивых вердиктов нижестоящих судов. Двое членов совета государственных школ города Пауэй (Калифорния) заблокировали в Facebook и Twitter родителей учеников, опубликовавших сотни критических постов на тему расовых вопросов и управления школьными финансами.

Родители подали иск в суд, утверждая, что было нарушено их право на свободу слова. В 2021 году федеральный суд Калифорнии принял решение в пользу родителей.

В другом случае житель Мичигана подал иск против городского чиновника, который заблокировал его в Facebook после критических сообщений о действиях местных властей в связи с COVID-19. В этом случае федеральный суд в 2021 году вынес решение в пользу чиновника.

Вопрос, который должен рассмотреть Верховный суд, заключается в том, можно ли деятельность государственного служащего в социальных сетях считать действиями правительства, к которым применяются ограничения Первой поправки. Обе стороны обратились к Верховному суду, чтобы разрешить противоречия в результатах их дел.