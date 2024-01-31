Крупная компания, подававшая заявки на ETF, назвала эти активы «незрелыми»

Vanguard неоднократно подавала заявки на одобрение ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Но после запуска актива компания внезапно решила не предоставлять своим клиентам доступ к ETF и вообще не создавать продуктов на основе криптовалют.

Ни оптимизм на криптовалютном рынке, ни ожидание бычьего рынка BTC не убедили Vanguard в пользе и стабильности как биткоина, так и криптовалют в целом. Об этом рассказала глава Vanguard по ETF-рынкам и брокериджу Джанель Джексон.

По словам менеджера, криптовалюты — «незрелые активы» и не обладают достаточным рыночным потенциалом. А политика компании предполагает весьма строгий отбор решений при внедрении новых продуктов.

«Хотя криптовалюты классифицируются как товар, это незрелый класс активов, который не имеет глубокой истории, внутренней экономической ценности, денежного потока, но может создать хаос в портфеле», — подчеркнула Джексон в совам заявлении.