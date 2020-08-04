Наука и технологии
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Крупная космическая компания представила дизайн нового сверхзвукового пассажирского самолета
Выглядит аппарат, конечно, впечатляюще
Крупная космическая компания Virgin Galactic, выпустившая недавно специальное AR-приложение для демонстрации интерьера фирменного орбитального туристического корабля, представила дизайн нового сверхзвукового пассажирского самолета. По заявлениям представителей компании, новая разработка сможет перевозить от 9 до 19 пассажиров со скоростью до трех Махов, а высота такого полета составит более 18 километров.
Планируется, что летательный аппарат будет оснащаться дельтавидным крылом и двумя воздухозаборниками - последние планируется расположить непосредственно под крыльями самолета. Также известно, что за разработку силовой установки будет ответственна компания Rolls-Royce, известная в первую очередь благодаря производству автомобилей премиального уровня.
Напомним, что помимо Virgin Galactic, подобные разработки ведутся и другими компаниями. Так, например, американская Boom Technology совсем недавно подписала соглашение о создании двигателя для своего сверхзвукового авиалайнера Overture.