Крупная космическая компания представила дизайн нового сверхзвукового пассажирского самолета

Крупная космическая компания Virgin Galactic, выпустившая недавно специальное AR-приложение для демонстрации интерьера фирменного орбитального туристического корабля, представила дизайн нового сверхзвукового пассажирского самолета. По заявлениям представителей компании, новая разработка сможет перевозить от 9 до 19 пассажиров со скоростью до трех Махов, а высота такого полета составит более 18 километров.