Ferra

Крупная сеть магазинов "наняла" роботов для упаковки товаров

Правда, пока лишь в тестовом режиме
Как стало известно, популярная сеть магазинов Walmart начала использовать роботов для сборки заказов и взаимодействия с продавцами. На данный момент устройства используются лишь на 20% от максимальной мощности, но даже при подобном режиме они способны обрабатывать по 170 заказов в день.

Так, компания рассказала о том, что она использует новейшие технологии не только для автоматического отбора товаров, но также их перевозки. На данный момент роботов испытывают в нескольких магазинах в США, но в случае, если опыт окажется удачным, компания намерена увеличить число точек, в которых внедрят нововведение. К слову, роботы взаимодействуют не только с товаром на складе, но также и с персоналом, который после окончания тестового периода посоветует инженерам улучшения.

Важно понимать, что на данном этапе роботы все же не могут похвастаться абсолютной автономностью. По словам представителя Walmart, Alphabot (именно так называется робот) в дальнейшем также будет работать в связке с сотрудниками, просто благодаря ему процесс поиска необходимого товара будет более легким и быстрым.