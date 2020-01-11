Крупная сеть магазинов "наняла" роботов для упаковки товаров

Так, компания рассказала о том, что она использует новейшие технологии не только для автоматического отбора товаров, но также их перевозки. На данный момент роботов испытывают в нескольких магазинах в США, но в случае, если опыт окажется удачным, компания намерена увеличить число точек, в которых внедрят нововведение. К слову, роботы взаимодействуют не только с товаром на складе, но также и с персоналом, который после окончания тестового периода посоветует инженерам улучшения.

Важно понимать, что на данном этапе роботы все же не могут похвастаться абсолютной автономностью. По словам представителя Walmart, Alphabot (именно так называется робот) в дальнейшем также будет работать в связке с сотрудниками, просто благодаря ему процесс поиска необходимого товара будет более легким и быстрым.