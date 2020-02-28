Наука и технологии
Сегодня 15:04
Крупная сеть пекарен запустила подписку на кофе примерно за 600 рублей в месяц
Крайне выгодное предложение
Американское издание Business Insider рассказало о том, что местная крупная сеть пекарен под названием Panera решила запустить достаточно необычную услугу — он предоставляет возможность оформить подписку на кофе за 9 долларов или примерно 600 рублей в месяц.
Так, клиентам программы лояльности сети достаточно лишь заплатить 9 долларов, чтобы в течение месяца каждый день получать кофе или чай в ближайшей пекарне по безлимитному тарифу. Таким образом компания намерена привлечь дополнительное внимание потребителей к своему основному продукту — выпечке.
”Мы считаем, что это потрясающий способ заинтересовать потребителей. Причем не только в нашей кофейной платформе. Благодаря подписке они смогут познакомиться и с нашей выпечкой. Особенно это касается завтраков”, — рассказал генеральный директор Panera Нирен Чаудхари.