Крупная сеть пекарен запустила подписку на кофе примерно за 600 рублей в месяц

Так, клиентам программы лояльности сети достаточно лишь заплатить 9 долларов, чтобы в течение месяца каждый день получать кофе или чай в ближайшей пекарне по безлимитному тарифу. Таким образом компания намерена привлечь дополнительное внимание потребителей к своему основному продукту — выпечке.

”Мы считаем, что это потрясающий способ заинтересовать потребителей. Причем не только в нашей кофейной платформе. Благодаря подписке они смогут познакомиться и с нашей выпечкой. Особенно это касается завтраков”, — рассказал генеральный директор Panera Нирен Чаудхари.