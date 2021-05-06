Крупная соцсеть начала заменять грубые посты пользователей на вежливые и тактичные

Работает это следующим образом: пользователь пишет какой-то грубый пост, на что Twitter предлагает ему другой вариант ответа — более вежливый и не агрессивный, пишет TechCrunch. При этом пользователь всё равно может оставить своё изначальное сообщение, правда вряд ли станет это делать.

Так, компания уже испытывала новую функцию ранее. И тестирование показало, что около 30% людей изменили свой первоначальный ответ, увидев более миролюбивые подсказки. При этом в будущем такие пользователи оставляли на 11% меньше оскорбительных ответов.

На данный момент подсказки доступны англоязычным iOS-пользователям. Запуск тестирования на Android намечен на ближайшие дни.