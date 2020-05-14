Наука и технологии
Сегодня 13:09
Крупная соцсеть разрешила своим сотрудникам работать из дома всегда
Речь о Twitter
Стало известно, что крупная соцсеть Twitter разрешила своим сотрудникам работать из дома всегда. Об этом рассказал в своем официальном письме генеральный директор Twitter Джек Дорси.
Напомним, что компания Twitter стала одной из первых крупных технологических компаний, которая начала переводить работников на удаленку в связи с распространением коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что до сентября текущего года все сотрудники компании обязаны работать в удаленном режиме, тогда как осенью желающие смогут вернуться в офис, но с рядом мер предосторожностей.
Предполагается также, что вплоть до конца текущего года представители Twitter не станут организовывать публичные мероприятия. Кроме того, крупнейшая соцсеть отменит большинство командировок своих сотрудников.