Крупная соцсеть разрешила своим сотрудникам работать из дома всегда

Напомним, что компания Twitter стала одной из первых крупных технологических компаний, которая начала переводить работников на удаленку в связи с распространением коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что до сентября текущего года все сотрудники компании обязаны работать в удаленном режиме, тогда как осенью желающие смогут вернуться в офис, но с рядом мер предосторожностей.

Предполагается также, что вплоть до конца текущего года представители Twitter не станут организовывать публичные мероприятия. Кроме того, крупнейшая соцсеть отменит большинство командировок своих сотрудников.