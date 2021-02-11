Крупная соцсеть задумалась о выплате зарплат в биткоинах

Об этом стало известно в рамках интервью, данного финансовым директором соцсети изданию CNBC. В нём топ-менеджер рассказал, что Twitter всё ещё изучает пути использования биткоина. Одним из них может оказаться выплата зарплат своим работникам и поставщикам в главной криптовалюте планеты.

Напомним, что ранее о шумихе вокруг биткоина высказалась министр финансов США Джанет Яллен. По её словам, злоупотребление криптовалютой становится всё большей проблемой.