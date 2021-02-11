Наука и технологии
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Крупная соцсеть задумалась о выплате зарплат в биткоинах
Неплохой способ совместить оплату труда с инвестированием
В последние несколько недель вокруг биткоина ходило очень много слухов. То криптовалюта установит новый исторический максимум стоимости, то Илон Маск заявил о приобретении цифровых денег на 1,5 млрд долларов (110,7 млрд рублей). А сейчас стало известно, что Twitter задумался о выплате зарплат в биткоинах.
Об этом стало известно в рамках интервью, данного финансовым директором соцсети изданию CNBC. В нём топ-менеджер рассказал, что Twitter всё ещё изучает пути использования биткоина. Одним из них может оказаться выплата зарплат своим работникам и поставщикам в главной криптовалюте планеты.
Напомним, что ранее о шумихе вокруг биткоина высказалась министр финансов США Джанет Яллен. По её словам, злоупотребление криптовалютой становится всё большей проблемой.