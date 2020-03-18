Крупная японская компания подала в суд на Tesla Илона Маска за нарушение патентов

Что интересно, чуть ранее в марте Sharp уже обращалась в суд, предъявляя претензии различным компаниям в связи с нарушением ее патентов. Так, изначально японский производитель подавал в суд на Oppo, затем претензии появились к Vizio, Xianyang CaiHong Optoelectronics Technology и TPV Technology. И если Oppo, по мнению Sharp, нарушила ее патенты, связанные с мобильными сетями LTE, то к Vizio вопросы имелись по части нарушения патентов, касающихся жидкокристаллических панелей.

Напомним, что Sharp большинству известна как компания, занимающаяся производством экранов. Так, в свое время компания заработала немалые суммы, поставляя дисплеи различным производителям, в том числе и Apple.