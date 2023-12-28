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Наука и технологии
21:22, 28 декабря 2023
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Крупнейшая криптобиржа Binance посоветовала россиянам срочно выводить активы

Вероятно, в рамках своей политики

Крупнейшая мировая криптобиржа Binance сообщила российским пользователям о необходимости решить все непогашенные обязательства и закрыть позиции до 29 декабря. После этой даты все открытые позиции постепенно закроются.

Как пишет РБК, пользователи платформы, чьё местоположение указывалось как Россия, получили соотвествующие уведомления. Эти действия следуют из политики биржи, согласно которой компания ушла из России осенью текущего года.

При этом сообщается, что пользователи, которые не получили такие письма, не должны предпринимать никаких действий.

Источник:РБК
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюты
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#санкции
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#Россия
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