Крупнейшая криптобиржа Binance посоветовала россиянам срочно выводить активы

Как пишет РБК, пользователи платформы, чьё местоположение указывалось как Россия, получили соотвествующие уведомления. Эти действия следуют из политики биржи, согласно которой компания ушла из России осенью текущего года.

При этом сообщается, что пользователи, которые не получили такие письма, не должны предпринимать никаких действий.