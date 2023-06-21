Крупнейшая криптобиржа в мире добровольно свернула работу в одной из европейских стран

При этом на операционную деятельность Binance уход c британского рынка никак не повлияет — у биржи есть управляемые европейские подразделения в Италии, Франции, Испании, Швеции и Польше.

Решение об отзыве регистрации британской «дочки» в Binance было приятно в связи с тем, что компания не вела в стране какую-либо значимую деятельность.