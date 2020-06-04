Крупнейшая сеть магазинов Walmart перестала продавать оружие на время беспорядков в США

Напомним, что нескольким ранее компания Walmart приняла решение временно убрать оружие с полок фирменных магазинов в городах, где фиксируются беспорядки, однако сейчас данная инициатива распространилась и на другие районы страны. Сообщается, что данное решение принято в качестве мер предосторожности в связи с участившимися беспорядками и мародерствами в стране.

Известно, что на сегодняшний день беспорядки в различных городах и штатах США все еще не остановились. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в свою очередь, призвал губернаторов реагировать на погромы силой, назвав при этом беспорядки актом внутреннего терроризма.