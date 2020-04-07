Крупнейшая соцсеть будет собирать данные о перемещении пользователей для борьбы с коронавирусом

Так, судя по всему, компания намерена создать своеобразные карты профилактики заболеваний, на которых можно будет увидеть то, как именно передвигаются граждане внутри страны. Пока речь идет лишь о США, но вполне вероятно, что со временем география “наблюдений” может расшириться.

По мнению представителей Facebook, подобный сбор данных в сочетании с другой информацией, сбором которой в том числе занимаются работники медицинских учреждений, может очень сильно помочь определенным районам, в которых крайне велика вероятность возникновения новых вспышек опасного заболевания.

Стоит отметить, что Facebook уже заявила, что все собираемые данные копятся и хранятся в анонимном виде, а использовать ее будут “исключительно для создания статистики”.