Крупнейшая соцсеть будет удалять мероприятия, пренебрегающие мерами по борьбе с коронавирусом

Речь идет о тех мероприятиях, которые будут подстрекать людей пренебрегать действующими указаниями о социальном дистанцировании в рамках всемирной пандемии коронавируса. Данное решение было принято в связи с тем, что некоторые американцы начали использовать площадку как место для организации протестов, связанных с закрытием различных предприятий малого бизнеса из-за карантина. Также причиной к принятию “карательных” мер послужило то, что многие пользователи соцсети призывают сограждан нарушать рекомендаций по самоизоляции, которые в свою очередь созданы для замедления распространения COVID-19.

”Очень важно, чтобы люди могли обсуждать политику, но должна быть некая черта, знаете ли, больше, чем обычный политический дискурс», — добавил он. — «Я думаю, что многие вещи, которые люди говорят, по поводу чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, могут быть классифицированы как вредная дезинформация”, — заявил основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью журналу “Good Morning America”.