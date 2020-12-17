Крупнейшая соцсеть планеты Facebook разрабатывает шлем для чтения мыслей людей
Аудиозапись одной из таких встреч попала в руки анонимного источника, который поделился имеющейся информацией с изданием The Independent. Согласно данным журналистов, глава технологического отдела Facebook Майк Шропфер выступил перед сотрудниками, где объяснил, как нейронный сенсор нейрошлема будет переводить мысли человека в компьютерные команды. С помощью разрабатываемой технологии, например, можно будет напечатать что-то на клавиатуре только лишь подумав об этом. По тому же принципу игроки смогут держать виртуальные объекты в видеоиграх.
У нас есть возможность видеть будущее, потому что мы сами его создаём <...> Создавать новый продукт мы должны со всей ответственностью, чтобы заслужить доверие людей и право на дальнейшее развитие. Крайне важно сделать это правильно, чтобы люди по всему миру смогли воспользоваться этими технологиями и не испытывали от этого никаких негативных последствий.