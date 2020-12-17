Крупнейшая соцсеть планеты Facebook разрабатывает шлем для чтения мыслей людей

У нас есть возможность видеть будущее, потому что мы сами его создаём <...> Создавать новый продукт мы должны со всей ответственностью, чтобы заслужить доверие людей и право на дальнейшее развитие. Крайне важно сделать это правильно, чтобы люди по всему миру смогли воспользоваться этими технологиями и не испытывали от этого никаких негативных последствий.