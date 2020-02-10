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Крупнейшая соцсеть в мире Facebook начала удалять упоминания о недавнем теракте
С подобной просьбой власти Таиланда обратились и к Google с YouTube
Таиландское издание Bangkok Post опубликовало материал, благодаря которому стало известно, что крупнейшая социальная сеть Facebook приняла решение решение удалить с сайта жестокие изображения массовой стрельбы, состоявшейся в городе Корат в Таиланде. К слову, тогда жертвами убийцы стали 30 человек.
Первым о решении компании Цукерберга удалить информацию, связанную с трагедией, сообщил министр цифровых технологий и общества Таиланда Баддхипонгсе Пуннаканта. Помимо этого, как стало известно, власти страны с соответствующей просьбой обратились и к Google с YouTube — чиновники призвали технологического гиганта удалить все материалы, в которых упоминается стрельба в Корате.
Напомним, что стрелок вел онлайн-трансляцию всех творимых им зверств прямо на своей странице в Facebook.