Крупнейшая соцсеть в мире Facebook начала удалять упоминания о недавнем теракте

Первым о решении компании Цукерберга удалить информацию, связанную с трагедией, сообщил министр цифровых технологий и общества Таиланда Баддхипонгсе Пуннаканта. Помимо этого, как стало известно, власти страны с соответствующей просьбой обратились и к Google с YouTube — чиновники призвали технологического гиганта удалить все материалы, в которых упоминается стрельба в Корате.

Напомним, что стрелок вел онлайн-трансляцию всех творимых им зверств прямо на своей странице в Facebook.