Крупнейшая в мире криптобиржа Binance частично остановила работу из-за «репрессий»

Банки-партнёры Binance также готовятся к приостановке вывода средств в долларах. Это ответные меры криптобиржи на давление со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Глава SEC обвинил Binance в отмывании денег.

Компания заявила, что учла все опасения SEC, но ведомство подало в суд. В связи с чем Binance подчеркнула, что будет «защищать себя, клиентов и отрасль от необоснованных репрессий SEC».