16:56, 09 июня 2023
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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance частично остановила работу из-за «репрессий»Это ответ на давление со стороны американского регулятора
Пресс-служба американского филиала крупнейшей в мире криптобиржи Binance сообщила, что 13 июня вводятся новые правила: замораживается работа долларовых депозитов.
Банки-партнёры Binance также готовятся к приостановке вывода средств в долларах. Это ответные меры криптобиржи на давление со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Глава SEC обвинил Binance в отмывании денег.
Компания заявила, что учла все опасения SEC, но ведомство подало в суд. В связи с чем Binance подчеркнула, что будет «защищать себя, клиентов и отрасль от необоснованных репрессий SEC».