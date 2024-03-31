Крупнейшая в мире телефонная компания сбросила пароли 7 млн клиентов из-за хакеров

Опубликовано 31 марта 2024, 17:15
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Крупнейшая в мире телефонная компания сбросила пароли 7 млн клиентов из-за хакеровЧто конкретно произошло, неизвестно
Крупнейший мировой и американский телекоммуникационный гигант, телефонная компания AT&T сообщила, что сбросила пароли от аккаунтов 7,6 млн абонентов. Что именно произошло, не сообщается, но известно о внезапном «попадании скомпрометированных данных клиентов в тёмную паутину».
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В AT&T заявили, что для анализа ситуации внутренние команды работают с внешними экспертами по кибербезопасности. А скомпрометированные данные варьируются в зависимости от клиента и учётной записи.
Согласно сообщению AT&T, набор данных может включать полное имя человека, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона, номер социального страхования, дату рождения, номер счёта AT&T и код доступа.
Как быстро инцидент удастся нивелировать, неизвестно. Но AT&T планирует «отдельно обращаться к лицам, чья конфиденциальная личная информация оказалась под угрозой, и предлагать бесплатные услуги по защите от кражи личных данных и кредитного мониторинга».