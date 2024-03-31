Крупнейшая в мире телефонная компания сбросила пароли 7 млн клиентов из-за хакеров

В AT&T заявили, что для анализа ситуации внутренние команды работают с внешними экспертами по кибербезопасности. А скомпрометированные данные варьируются в зависимости от клиента и учётной записи.

Согласно сообщению AT&T, набор данных может включать полное имя человека, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона, номер социального страхования, дату рождения, номер счёта AT&T и код доступа.

Как быстро инцидент удастся нивелировать, неизвестно. Но AT&T планирует «отдельно обращаться к лицам, чья конфиденциальная личная информация оказалась под угрозой, и предлагать бесплатные услуги по защите от кражи личных данных и кредитного мониторинга».