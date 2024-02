Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи от российских компаний

Речь идёт о таких гигантах финансового сектора КНР, как Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, которые занимают 1, 2 и 4 места по объёму активов в Китае соответственно. Эти организации внезапно перестали сотрудничать с российскими подсанкционными банками.

Платежи не проходят ни через международную систему расчётов SWIFT, ни через российскую СПФС, не помогает и китайская CIPS. Известно, что китайские банки ссылаются на внутренние правила работы. При этом указанные ограничения были введены ещё до 2024 года.