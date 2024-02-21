Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи от российских компаний

Опубликовано 21 февраля 2024, 09:38
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Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи от российских компанийИз-за санкций
Для ряда российских финансовых организаций неприятной новостью стало отклонение всех платежей крупнейшими китайскими банками. Об этом сообщили «Известия».
Речь идёт о таких гигантах финансового сектора КНР, как Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, которые занимают 1, 2 и 4 места по объёму активов в Китае соответственно. Эти организации внезапно перестали сотрудничать с российскими подсанкционными банками.
Платежи не проходят ни через международную систему расчётов SWIFT, ни через российскую СПФС, не помогает и китайская CIPS. Известно, что китайские банки ссылаются на внутренние правила работы. При этом указанные ограничения были введены ещё до 2024 года.