Крупнейшие банки России увеличат количество банкоматов с бесконтактным снятием налички

Например, банк ВТБ планирует более чем в 4 раза увеличить количество подобных банкоматов в 2020 году — с 6% до 25%. В то же время Альфа-банк намерен добиться показателей в 85% — на данный момент лишь 56% от общего числа банкоматов банка поддерживают снятие наличных через NFC. Также долю подобных банкоматов намерен увеличить и Росбанк — с 25% до 54%. При этом об этом стало известно именно благодаря самим банкам.

К слову, бесконтактная технология NFC заметно затрудняет получение доступа к деньгам клиентов для мошенников, при этом также ускоряют время обслуживания клиента у банкомата, а также аннулируют возможность совершить так называемый "захват" карты, когда пользователь вынужден обращаться в офис банка для возвращения “зажеванной” банкоматом карты.