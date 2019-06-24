Российские банки запретили сотрудникам делать фото на рабочем месте

Но у каждого банка свой уровень запрета. Так, ВТБ разрешает фотографировать на объектах банка только при согласовании. В «Сбербанке» системы банка, не дают возможности передать служебные данные в третьи руки, а виновных немедленно увольняют. В «Открытии» же под запретом фотографирование мониторов, служебных документов и презентаций. В компании считают, что на основе таких фотографий злоумышленники могут изготовить поддельные документы.

Замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин считает такие запреты способом борьбы с «пробивом» данных о клиентах. По его словам, злоумышленники таким образом добывают данные о клиентах банков, которые потом размещают в даркнете за деньги.