Крупнейшие IT-компании попросили ЕС приостановить внедрение закона об ИИ

Закон об искусственном интеллекте вступил в силу в июне прошлого года и предусматривает поэтапное введение различных положений. Одним из ключевых направлений документа являются правила для так называемых универсальных моделей ИИ, которые должны начать действовать уже 2 августа. Однако публикация некоторых из этих требований, намеченная на начало мая, была отложена.

По данным опроса Amazon Web Services, более двух третей европейских компаний испытывают трудности в понимании своих обязанностей в рамках нового закона. Это подчеркивает обеспокоенность бизнес-сообщества, которое опасается, что сложные и неполные регуляторные нормы могут замедлить внедрение новых технологий.

К критике законодательства присоединились и некоторые европейские политики. Так, премьер-министр Швеции назвал правила путаными и также выступил за временную приостановку закона.

Тем временем Еврокомиссия настаивает на продолжении реализации инициативы. Представители ЕС заявляют, что стремятся внедрять закон максимально благоприятно для инноваций, несмотря на опасения со стороны разработчиков и бизнеса.