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Крупнейшие китайские компании создадут конкурента магазину приложений Google

А ведь все началось с санкций в отношении Huawei
В сети появилась новая публикация зарубежного издания Reuters, в котором журналисты, ссылаясь на собственные достоверные источники, рассказали о том, что сразу четыре китайские компании — Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo — в ближайшее время объединят свои усилия для создания “Глобального альянса разработчиков услуг”.

Основной задачей нового образования станет разработка специальной платформы, на которой авторы игр, музыки, фильмов и приложений смогут в более удобной и легкой форме продвигать свои собственные продукты на зарубежных рынках. В качестве примера были приведены случаи, в которых разработчики смогут одновременно загружать приложения в альтернативные магазины, в то время как производители смартфонов займутся их продвижением.

”С помощью альянса компании смогут использовать свои преимущества в различных регионах: у Xiaomi сильная пользовательская база в Индии, у Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а у Huawei — в Европе”, — высказал свое мнение вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пэн.

Запуск платформы, которая должна стать заметным конкурентом Google Play, должен был состояться уже в марте текущего года, но из-за эпидемии коронавируса планы компаний немного изменились. В любом случае, среди девяти первых стран запуска платформы числятся Россия, Индия и Индонезия.