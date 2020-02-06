Крупнейшие китайские компании создадут конкурента магазину приложений Google

Основной задачей нового образования станет разработка специальной платформы, на которой авторы игр, музыки, фильмов и приложений смогут в более удобной и легкой форме продвигать свои собственные продукты на зарубежных рынках. В качестве примера были приведены случаи, в которых разработчики смогут одновременно загружать приложения в альтернативные магазины, в то время как производители смартфонов займутся их продвижением.

”С помощью альянса компании смогут использовать свои преимущества в различных регионах: у Xiaomi сильная пользовательская база в Индии, у Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а у Huawei — в Европе”, — высказал свое мнение вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пэн.