Крупнейшие китайские компании создадут конкурента магазину приложений Google
Основной задачей нового образования станет разработка специальной платформы, на которой авторы игр, музыки, фильмов и приложений смогут в более удобной и легкой форме продвигать свои собственные продукты на зарубежных рынках. В качестве примера были приведены случаи, в которых разработчики смогут одновременно загружать приложения в альтернативные магазины, в то время как производители смартфонов займутся их продвижением.
”С помощью альянса компании смогут использовать свои преимущества в различных регионах: у Xiaomi сильная пользовательская база в Индии, у Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а у Huawei — в Европе”, — высказал свое мнение вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пэн.
Запуск платформы, которая должна стать заметным конкурентом Google Play, должен был состояться уже в марте текущего года, но из-за эпидемии коронавируса планы компаний немного изменились. В любом случае, среди девяти первых стран запуска платформы числятся Россия, Индия и Индонезия.