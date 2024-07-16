Крупнейшие компании использовали данные с YouTube для обучения ИИ без разрешения

Датасет включает субтитры из видео с более чем 48 000 каналов, включая популярные ролики от MrBeast и Marques Brownlee, но также были использованы новости. Marques Brownlee подтвердил, что Apple использовала данные с его видео, и отметил, что это проблема будет актуальной долгое время. YouTube пока не прокомментировал ситуацию.

Proof News создали интерактивный инструмент, позволяющий проверить, какие видео попали в датасет. Этот случай вновь поднимает вопрос прозрачности использования данных для обучения ИИ.