Крупнейшие компании перевели сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Так, китайское правительство в связи со сложившейся ситуацией приняло решение продлить Лунный новый год на 3 дня до воскресенья. В свою очередь такие компании, как Bytedance (владеет TikTok) и Tencent (владеет PUBG) выпустили указ, согласно которому абсолютно все их работники обязаны работать лишь удаленно. Не обошла стороной проблема коронавируса и общепит — так, сеть ресторанов Hotpot Haidilao объявила о закрытии всех своих заведений на территории Китая аж до пятницы.

Также власти Сучжоу, производственного центра на востоке Китая, где расположены крупные фармацевтический и технологический бизнес-парки, официально объявили о закрытии всех предприятий в городе как минимум до 8 февраля.