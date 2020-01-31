Наука и технологии
Сегодня 16:37
Крупнейшие производители смартфонов отменили поставки устройств в Россию из-за коронавируса
Причем не только китайские производители
Издание “Коммерсант”, ссылаясь на источники, сообщило, что крупнейшие производители смартфонов начали ограничивать поставки устройств в Россию в связи с начавшейся эпидемией коронавируса в Китае.
Известно, что представители таких китайских компаний, как Huawei, включая бренд Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок своих устройств в Россию. Кроме того, их примеру последовала и корпорация Apple, производство техники которой, как известно, расположено в том числе и в Китае.
Так, согласно опубликованным данным, поставки устройств на российский рынок были отменены сроком до двух недель, что обусловлено продлением новогодних каникул на китайских заводах, связанное с коронавирусом. Однако отмечается, что данная задержка может продлится и дальше.