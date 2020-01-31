Крупнейшие производители смартфонов отменили поставки устройств в Россию из-за коронавируса

Известно, что представители таких китайских компаний, как Huawei, включая бренд Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок своих устройств в Россию. Кроме того, их примеру последовала и корпорация Apple, производство техники которой, как известно, расположено в том числе и в Китае.

Так, согласно опубликованным данным, поставки устройств на российский рынок были отменены сроком до двух недель, что обусловлено продлением новогодних каникул на китайских заводах, связанное с коронавирусом. Однако отмечается, что данная задержка может продлится и дальше.