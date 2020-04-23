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Крупнейшие российские банки начали отменять кэшбек на покупки в интернете
Что обусловлено решением ЦБ снизить эквайринговые тарифы на покупки в интернете
Издание РБК опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, что крупнейшие российские банки начали отменять кэшбек на покупки в интернете. Известно, что в число таких банков вошли “Газпромбанк”, “Хоум кредит” и “Кредит Европа банк”.
Связано это с решением ЦБ снизить эквайринговые тарифы на покупки в интернете. Так, после нововведения Банка России платежные системы уменьшили межбанковскую комиссию вплоть до 0,7%. Отмечается, что именно с доходов данной комиссии банк-эмитент и зачисляет кешбэк.
Так, начиная с 15 апреля вплоть до 30 сентября комиссия за эквайринг для интернет магазинов не будет превышать 1%. Напомним, что ранее размер комиссии составлял порядка 1,2%-2,2%. Известно, что данный тариф касается как покупки продуктов, так и товаров повседневного спроса, электроники и прочего.