Крупнейшие российские IT компании заинтересовались разработчиками ОС

Крупные российские IT-компании рассматривают возможность покупки российских разработчиков операционных систем (ОС). В переговорах участвуют такие компании, как МТС, VK, «Ростелеком» и «Росатом», а среди разработчиков ОС — «Базальт, СПО», «Астра», «Ред Софт» и НТЦ ИТ РОСА.

Крупные холдинги стремятся создать свои собственные экосистемы IT-продуктов, в которых не хватает операционных систем. Однако представители большинства компаний отказались от комментариев, а в «Ростелекоме» заявили, что не обсуждают сделки заранее. Создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» также подтвердил интерес к покупке разработчиков ОС со стороны крупных IT-компаний.

Эксперты связывают интерес к приобретению разработчиков ОС с импортозамещением, появлением новых обязательств для критической информационной инфраструктуры (КИИ) и планами компаний на создание собственной электроники. Многие организации планируют локализовать производство электроники, добавляя российское ПО и предлагая программно-аппаратные комплексы для государственных нужд.