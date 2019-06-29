Крупнейшие российские операторы судятся с властями из-за дорогих SMS

Операторы МегаФон, ВымпелКом (бренд «Билайн») и Tele2 подали иски в Арбитражный суд Москвы против Федеральной антимонопольной службы России. Об этом сообщило издание «Ведомости».

В мае ФАС признала МегаФон, МТС, ВымпелКом и Tele2 виновными в создании дискриминационных условий для банков. По данным ведомства, операторы заключали на разных условиях договора с частными и государственными банками. В результате цены для госбанков оказывались иногда в несколько раз ниже. Теперь операторам предписано устранить нарушения и грозят штрафы, размер которых пока не определён.

В своих исках операторы оспаривают решения ФАС по SMS-рассылкам для банков. Суд рассмотрит заявления операторов в июле и августе. МегаФон и ВымпелКом оспаривают решение ФАС и просят суд отменить предписание. Tele2 на данный момент оспаривает только предписание.